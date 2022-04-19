استطلاع| نظرة متشائمة للقاء لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة

أخبارليبيا24- استطلاع

اختتمت مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلس النواب والأعلى للدولة. بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

ويأمل الكثير من الليبيين في أن يتم الاتفاق بين اللجنتين. والوصول إلى قاعدة دستورية يتمكن عقبها تحديد موعد للانتخابات في البلاد. لتنهي بوادر الانقسام والوصول إلى حكومة منتخبة.

وتوجهنا إلى متابعي “أخبارليبيا24”. هل برأيك ستتمكن اللجنة من الوصول إلى قاعدة تمهد لانتخابات تنهي حالة الانقسام في البلاد؟

ويقول محمد احمد :”من أبعد المستحيلات في القاهرة. وتحت إشراف المخابرات المصرية إلا لصالح عقيلة والمخابرات الصهيونية”.

ويؤكد خالد بن وليد بالقول :”لا كان بيتفقوا اتفقوا من سنوات”.أما بو حمد يرى أن :”الحل في إعلان دولة برقة”.

وتساءل Bella Hima :”وليش مصر يعني خلاص كملن مرابيع ليبيا”. ويؤيده Abdalslam Mdakesh :”يا في تونس يا مصر. المهم برا مافيش مدينة هنا آمنة. تعودوا على الفنادق والفسح والمصاريف والفساد واتفاقهم على عدم الاتفاق”.

ويضيف :”هدفهم المحافظة على كراسيهم ومرتباتهم الخيالية مدى الحياة. سنوات يجتمعوا ضحك على الشعب الغلبان. وهو في طوابير وشاف المهانة والمجلسين عايشين قمة الرفاهية بره وللأسف الناس خلاص”.

ويقول عبدالسلام المنصوري :”أكيد لا. أقليم طرابلس لن يفرط في المكتسبات التي تحصل عليها من 1951م على حساب إقليم برقة. و ترسيخ المركزية – الحل أما دستور 1951م أو دولة برقة 1949م”.

Nourr Taherr تقول :”من وجهة نظري أني انقول مش حايوصلوا لحل لأن الأسباب هلبا وهؤلاء اللي في الصورة توا ماهمهم إلا السلطة والبقاء بعرش الرياسة”.

وتستطرد :”ولكن لو كان فيه ضغط من الشعب أو ضغط من الجهات التى تعلم مكامن وجع هؤلاء احتمال يصلوا إلى توافق مبدأي”.

كذلك صالح سعيد العكروتي يقول :” لا. هما يبو يقعدوا كيف تستنا في انتخابات”. ومحمد الورفلي يؤكد :”لانريد جميع أجسام السياسة”.

ويعتقد Elhossadi Shoushan :”طبعا…لا …قالها هذك الراجل حزمة كرناف مستحيل تلتم ع بعضها”.

أناقة حرف يؤكد :”مازال فيها بلاد أنباعت خلاص وأدخلوا بها الفتن بين أبناء الوطن الواحد وقتلو شبابها وهجر أهلها ونهبو أموالها”.

ويتابع :”الوطن لن يرجع إلا بالقضاء على العملاء. من على سدة الحكم وإنقاذه من نهب المليشيات والمافيات والمجرمين والعصابات المسيطره على المؤسسات المركزية. مصرف ليبيا المركزي الإخوان ومن معهم من السراق”.

ويؤكد Ghassan Alhasadi :”لا. وبكل تأكيد”. محمد الورفلي يقول :”اجتماعات فى دول الأعراب وما عسى الأعراب عندهم لو عندهم لفعلوه لأنفسهم. فدولهم على حافة الإفلاس. أما من يريد استقلال برقه هذا حصانك وهذي السدرة منو شادك تحمل عقابها”.

كذلك Magdi Mari يعتقد :”مايصير شي. تضييع وقت”. وAbdu Zide يقول أيضًا :”مضيعة للوقت ليس إلا. وهاتين المؤسستين المنتهية الصلاحية. لو كان بيدهم الأمر لأصدروا قانون يخولهم البقاء فى السلطة مدى الحياة”.

ومن وجهة نظر عامر ليبي :”اثنين مستفيدين من رواتب وسفريات. وهياجة وميزانيات يبوهم يقعمزو ويديرو حل بيش يطلعوا ويسيبوا العز ومكاسب على خاطر الشعب”.