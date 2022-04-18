أمن الكفرة تحذر المسافرين من الرمال الزاحفة

أخبارليبيا24- خاص

حذر الناطق باسم مديرية أمن الكفرة محمد خليل . الإثنين المسافرين على الطريق العام الرابط بين الكفرة جنوب شرق ليبيا ومدن الشمال.

وقال خليل لـ”أخبارليبيا24″ إن الطريق العام مغطى بالرمال الزاحفة، قبل وبعد مفترق تازربو وعلى طول طريق بوزريق وبالقرب من شركة الـ 40، وعلى الطريق الجديد.

وأوضح. أنه بسبب الرياح وسرعتها وتقلب الأجواء خلال هذة الأيام، تغطى الطريق العام بالرمال الزاحفة.

وحذر الناطق باسم مديرية أمن الكفرة المسافرين من تلك الطريق، حتى يتم كسح الرمال منها.

يشار إلى أن عدد م المدن الليبية شهدت الأيام القليلة الماضية رياحًا قوية مصحوبة بالغبار والاتربة التي حجبت الرؤية في بعض المناطق.