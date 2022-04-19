الطقس .. أجواء باردة على أغلب مناطق الشمال ومعتدلة على الوسط والجنوب

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة .

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء باردة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال بينما تكون معتدلة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة. حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم. خاصةً على المناطق الممتد من مصراتة حتى سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(17-22)مْ وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده. حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر. ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد. الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها من مساء يوم الغد. درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين(17- 22)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة. حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(27-30)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو. حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(29- 33)مْ.