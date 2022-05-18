“مكياج الرجال” جدل جديد في الخليج العربي

أخبار ليبيا 24

يدور حاليا، جدل جديد بين عدد كبير من المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي. بشأن وضع الرجال لمساحيق التجميل.

ومن خلال تلك الجدالات يتبين أن ”استخدام الرجال لمواد التجميل أسوةً بالنساء لا يزال مرفوضاً. في منطقة تعتبر محافظة ومتمسكة بالعادات والتقاليد رغم كل مظاهر الحضارة التي يعيشها السكان“.

معارضي

وبدأ ذلك، عندما تداولت حسابات إخبارية ومدونون معروفون، مقطع فيديو لخبيرة تجميل وهي تضع المكياج. على وجه شاب ارتدى الزي الخليجي التقليدي، بما في ذلك الشماغ والعقال، وبدا أن معارضي ذلك التوجه أكثر بكثير من مؤيديه.

والفيديو هو جزء من برنامج ”سيدتي“ الذي تبثه يوميا قناة ”خليجية“ التابعة لمجموعة ”روتانا“ السعودية. حيث تقوم خبيرة تجميل تدعى سمر صافي، بتجربة وضع المكياج على وجه الشاب عبدالمجيد. وسط استغراب حتى من مقدمات الحلقة.

الشباب مهتمون بمظهرهم

وتقول خبيرة التجميل معلقةً على تجربتها مع تجميل الرجال، إن الشبان في الوقت الحالي. مهتمون بشكل كبير بمظهرهم، بما في ذلك شكل بشرتهم، وأن الأمر لم يعد حكراً على النساء.

وتضيف صافي، بينما تواصل وضع مساحيق التجميل على وجه الشاب الذي غطى الشعر منطقة اللحية والشارب في وجهه. إنها ”تقابل رجالاً يطلبون منها مساعدتهم على إخفاء بعض العيوب في وجوههم من خلال المكياج، وترى أن ذلك من حقهم“.

ووسط ذهول مقدمتي البرنامج من إقبال بعض الشبان على وضع المكياج. وتبين أن ”استخدام الرجل للمكياج مختلف عن استخدام المرأة، حيث لا يحتاج لاستخدامه يومياً“.

مواد التجميل

وتتابع خبيرة التجميل أن يتم استخدامه ”فقط في المناسبات مثل الاجتماعات وعند التقاط صور. بينما تكون مواد التجميل التي يستخدمها محدودة على عكس العدد الكبير من المواد والأدوات التي تحتاجها النساء“.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، محققا مئات آلاف المشاهدات. وسيلا من التعليقات التي يتفوق فيها معارضو فكرة مكياج الرجال، رغم أن الحلقة تعود إلى نهاية آذار/مارس الماضي.

ويقول معارضو الفكرة، وهم من الجنسين، إن ”الرجل لا يحتاج للمكياج. وإن خشونته التي يظهر بها، جزء من جماله وطبيعته“.

بينما يذهب البعض لأكثر من ذلك ويقول إن ”استخدام الرجل للمكياج نوع من أنواع التشبه بالنساء. وهو أمر مرفوض في تفسيرات الشريعة الإسلامية“.