ماذا تعرف عن البئر الذي بناه الحاكم الإيطالي بالبو غرب طبرق؟

أخبارليبيا24- خاص

تزخر ليبيا بمواقع أثرية غاية في الأهمية تعود لقرون قديمة جدًا. من عهد الرومان والإغريق. كما أنها تحوي على مقرات تعود لحقب منذ الحرب العالمية الثانية وأخرى لفترة الاحتلال العثماني والإيطالي.

بعض هذه المواقع والمقرات. غير معروفة لعدد كبير من الليبيين. لأسباب عدة. قد يكون منها بعد المسافات وغياب الدور الإعلامي. وانعدام دور وزارة السياحة للتعريف بها.

محمد احنيش المريمي. حارس مقبرة جسر الفرسان بمنطقة عكرمة باب. غرب طبرق يكشف لـ”أخبارليبيا24” عن بئر المحيرز بالمنطقة والذي حفره الرومان.

ويتابع المريمي :”عاد منذ أكثر من 180 عام. الحاكم الإيطالي العام بالبو وقام ببنائه وصيانته لتقديم المياه لسكان المنطقة”.

وأضاف حارس مقبرة جسر الفرسان :”كتبت على البئر لوحة قديمة سجل عليها تاريخ. 1257 هجري مايعادل عام 1841 ميلادي”.

وأوضح حارس المقبرة. أنه كتب على اللوحة :”يا أبناء الصحراء لك ولحيواناتك أمرت ببناء هذا البئر. في قلب هذه الفيافي القاحلة واشربوا من مائها واسقوا مواشيكم منها”.

وأفاد المريمي أنه جاء في اللوحة أيضًا :”اذكر ماورد في القرآن الكريم في شأن الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي”.

وورد في اللوحة وفقًا للحارس :”فكن حريصاً على مياه هذه البئر والمحافظة عليها. والويل كل الويل من يتجرأ على الإضرار بها أو تخريبها بأي طريقة كانت. والضرر يقع على من يتسببه ويكون مسؤلا أمام الله تعالى”.

وذكر أن اللوحة ذيلت بتاريخ العام السابع عشر من العهد الفاشيستي والثالث من الإمبراطورية و1257 هجري. الحاكم العام : مرشال بالبو.

وأكد المريمي بالقول :”هناك آبار أخرى مماثلة حفرت في القعرة والتميمي والقرضبة وعين الغزالة”.