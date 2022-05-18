ضبط 375 مهاجر غير شرعي من البنجلاديش بمدينة الخمس

أخبار ليبيا 24 – خبر

استمرارا للفوضى والانفلات، وتزايد ظاهرة الهجرة الشرعية عبر السواحل الليبية. تمكنت الدوريات الأمنية، بمديرية أمن الخمس، من إفشال محاولة تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وضبط عدد 375 مهاجراً من جنسية البنغلاديش. وهم يحاولون الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر، في طريقهم لأوروبا.

وأكد بيان، إنه أثناء ضبط المهاجرين اشتبك عناصر شرطة النجدة. مع أفراد العصابة التي تقوم بعملية التهريب وتم تبادل إطلاق النار معهم، قبل أن يتم ضبطهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الموقوفين، وإحالتهم الى جهات الاختصاص.

وكانت قد أعلنت منظمة الهجرة الدولية، وفاة 114 مهاجر غير شرعي، وفقدان 436 آخرين. خلال محاولتهم عبور المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية. خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضي. و إعادة 4461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.