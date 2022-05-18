سلاح ريال مدريد جاهز لـ”بروفة” نهائي دوري أبطال أوروبا

أخبار ليبيا 24

استعاد ريال مدريد الإسباني أبرز أسلحته قبل أيام معدودة على مواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

وغاب اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة الفريق أمام قادش الأحد الماضي. والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الدوري الإسباني.

وجاء هذا الغياب بناء على قرار من المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي منحه يوم راحة إضافي مقارنة بباقي زملائه. وذلك في إطار خطة الإيطالي لإراحة أبرز عناصره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكمل بنزيما تدريبات الفريق، يوم الأربعاء، دون أي معوقات، ليصبح جاهزا للمشاركة أمام ريال بيتيس يوم الجمعة. في مباراة هي الأخيرة قبل النهائي المرتقبة ضد الريدز.

ومع عودة بنزيما وتعافي النمساوي ديفيد ألابا -الذي خاض اليوم مرانا فرديا بعد ظهوره مجددا في التدريبات يوم الثلاثاء. قد يضع أنشيلوتي تشكيلا مشابها للذي سيخوض به نهائي دوري الأبطال في باريس. كما ذكر بشكل علني في خطته للتناوب بين اللاعبين بعد فوزه بلقب الليجا مبكرا.

وقد يشهد اللقاء عودة البلجيكي إيدين هازارد، الذي شارك كبديل أمام قادش وأصيب جراء تدخله القوي على قدم كارلوس أكابو. مما اضطره إلى خوض مران فردي أمس الثلاثاء، لكنه عاد اليوم الأربعاء إلى المران الجماعي.

يذكر أن مباراة بيتيس ستكون بمثابة مباراة الوداع لبعض اللاعبين، مثل البرازيلي مارسيلو والويلزي جاريث بيل. المتوقع رحيلهما بنهاية الموسم الحالي.