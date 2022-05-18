خلال اجتماع موسع..المنفي يبحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية في إيرادات وإنفاق الدولة

18 مايو، 2022 3:36 م
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اجتماع موسع_طرابلس
اجتماع موسع_طرابلس

أخبارليبيا24

ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لبحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية في إيرادات وإنفاق الدولة.

وبحث الاجتماع تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح. فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب.  

كما ناقش الاجتماع. مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

ونوقش في الاجتماع أيضًا. الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة، وبحث دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي. وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وتم التأكيد على إطلاق ودعم المشروعات. والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي. وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء. على استمرار المجلس في العمل على توحيد كافة المؤسسات، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد.

وشدد. على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.

وحضر الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي. ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك. ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.

18 مايو، 2022 3:36 م
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