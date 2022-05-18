توتال الفرنسية توسع قاعدة استثماراتها في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

وقعت شركة توتال إنرجي الفرنسية اتفاقية مبدئية مع الشركة العامة للكهرباء الليبية لإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 500 ميجاوات بمنطقة السدادة.

وبحسب بيان لشركة الكهرباء الليبية، أمس الثلاثاء، فأن توتال تعتزم تنفيذ عدة مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة الليبي. ومشروع الطاقة الشمسية بالسدادة أول المشاريع المستهدف تنفيذها من مصادر الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية .

إدماج القدرات الكهربائية

وأضاف البيان أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة. لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في إدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة لرفع القدرات الكهربائية بالشبكة الليبية .

مشاريع توتال

ووقعت توتال عقدا مع المؤسسة الوطنية للنفط في أبريل الماضي. لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمناطق العمليات النفطية، بقيمة 20 مليون دولار.

وقال المدير العام لشركة توتال في ليبيا “باسكال برينت”، إن الشركة ستعمل وفق الاتفاق على مساعدة ليبيا في مواجهة جائحة كورونا. وإنشاء عدد من المنشآت الرياضية في عدة ملاعب، إلى جانب تشييد 7 قاعات رياضية مجمعة.

وتشارك توتال بحسب “برينت” في مشاريع مشتركة مع ليبيا في إنتاج 600 ألف برميل يوميا. والتي تمثل نحو نصف إنتاج البلاد النفطي.

كما عرضت توتال على المؤسسة إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة. وإعادة حقل المبروك إلى الإنتاج مع مطلع العام 2023، وتطوير ورفع الإنتاج من الاستكشافات الغازية البرية والبحرية. من خلال شركة الواحة شريكة “توتال”.

أزمة الكهرباء

وتعاني ليبيا في السنوات الأخيرة من أزمة مستمرة في الكهرباء. كما تعرضت منشآت وزارة الكهرباء إلى هجمات وسرقات وعمليات تخريب.

ويبلغ عجز الطاقة الكهربائية في ليبيا خلال الشتاء 1000 ميجاوات، و2500 ميجاوات بالصيف. رغم عمل 10 محطات لإنتاج الطاقة في مختلف أنحاء ليبيا، إلا أنها لا تقوم بتوليد الحجم المطلوب من الطاقة بسبب تهالكها وتقادمها وحاجتها للصيانة. بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين ليبيين.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على استيراد الكهرباء من دول الجوار خاصة مصر. عبر خط الربط الكهربائي والذي تم إنشاؤه منذ سنوات بقدرة 240 ميجاواط.

كما سعت ليبيا للاستعانة بالخبرات الخارجية، لتجهيز وصيانة شبكة الكهرباء، ووقعت طرابلس مع القاهرة اتفاقيات أبريل 2020. بهذا الشأن لتأهيل شبكة الكهرباء، وإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة. كما جرى النقاش حول إمداد ليبيا بعدد من المحطات المتنقلة من مصر.