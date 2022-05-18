بسيسة: المالية سلمت أذونات مرتبات مايو للمركزي
أخبارليبيا24
أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة اليوم الأربعاء تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات مايو.
وأضاف بسيسة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن الأذونات المسلمة لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.
وأشار رئيس الفرق الإعلامي إلى أنه تم تسليم هذه الأذونات لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.
كما ذكرت صحيفة صدى الاقتصادية نقلا عن رئيس الفريق الإعلامي أن مرتبات شهر مايو تتضمن ترقيات وتسويات وعدد من المتغيرات الجديدة.