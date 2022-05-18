الحكومة الليبية تتفقد أوضاع المؤسسات الصحية في سبها

18 مايو، 2022 11:35 م
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أخبار ليبيا 24

شرع ديوان رئاسة الوزراء للحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية في تقييم ومتابعة وضع المؤسسات الصحية بمدينة سبها، ودراسة احتياجاتها حتى تتحسن جودة الخدمة الصحية المقدمة من خلالها.

وبدأ ديوان رئاسة الوزراء سلسلة جولات شملت عدة مراكز ومرافق صحية بالمدينة، ضمت الجولة وزراء العمل والصناعة والبيئة ومدير مكتب ديوان رئاسة الوزراء.

وتجول الوفد في العيادة المجمعة والمختبر المرجعي ومستوصف الجديد ومستوصف المنشية وعدة مرافق صحية.

وأوضح وزير البيئة بالحكومة الليبية، محمد عبدالحفيظ، لوكالة أخبارليبيا24، أن الجولة تأتي ضمن توصيات. رئاسة الوزراء بضرورة تقييم ومتابعة الملفات الخدمية للسكان بالجنوب. وقال: “إن الوضع بشكل عام يحتاج للكثير من المتابعة والدعم حتى تتحسن الخدمة الصحية”.

وأكد عبد الحفيظ، أن الحكومة تنتظر اعتماد الميزانية المقدمة لمجلس النواب في أقرب وقت حتى تشرع. في تنفيذ خططها لحلحلة الأزمات الخدمية والبدء في معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في سبها،.الذي يوفر خدماته لكل سكان الجنوب.

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18 مايو، 2022 11:35 م
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