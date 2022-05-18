الجويفي يبحث آلية دعم رالي “تي تي” الصحراوي

18 مايو، 2022 5:01 م
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أخبارليبيا24

بحث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي. اليوم الأربعاء. مع أعضاء لجنة رالي “تي تي” بمنطقة الجفرة (ودان) الأمور التي تخص هذا المهرجان الرياضي الصحراوي.

وناقش الجويفي مع أعضاء اللجنة آلية دعم المهرجان الرياضي الصحراوي. المختص في الرياضات الميكانيكية.

واستمع وزير الرياضة خلال الاجتماع لشرح وافي من أعضاء اللجنة ولما يعانونه من صعوبات وعراقيل وآلية تدليلها.

وطالب الجويفي أعضاء اللجنة بإعداد رزنامة كاملة للرالي وإحالتها لوزارة الرياضة للاعتماد والتوجيه.

 وعلى هامش اللقاء كرم أعضاء لجنة رالي تي تي وزير الرياضة بدرع الرالي تقديرا على المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل دعم المهرجانات الرياضة بليبيا .

18 مايو، 2022 5:01 م
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