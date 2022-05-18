اقتحام أكبر مصنع للخمور المحلية في بني وليد

18 مايو، 2022 9:20 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء اللواء 444 قتال، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، من اقتحام أكبر مصنع لتصنيع الخمور المحلية والذي تتخذه مجموعة مسلحة وكرًا ومكانًا تروج فيه الخمور في مدينة بني وليد.

وقال اللواء، في بيان له الثلاثاء، إن إحدى مفارزه قامت بعملية خاطفة في مدينة بني وليد لاقتحام أكبر مصنع لتصنيع الخمور المحلية.

وأكد اللواء ضبط ومصادرة كميات هائلة من الخمور تقدر بعشرة آلاف لتر.. لافتا أنه تم ضبط كل من هو موجود داخل المصنع، وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص.

18 مايو، 2022 9:20 ص
27

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