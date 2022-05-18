“اتحاد القبائل الليبية” يدعو إلى مؤتمر وطني لإنهاء الصراع في البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا اتحاد القبائل الليبية، إلى عقد مؤتمر وطني عام للقبائل الليبية؛ للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. لا سيما في ضوء الصراع المتصاعد بين كل من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.

وأعلن اتحاد القبائل، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية أمس الثلاثاء، عن مبادرته لـ ”عودة الوطن وبناء الدولة“. وذلك من خلال إطلاق ”حملة لا“، بتوقيع أكثر من مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من الأجسام السياسية المفروضة بحكم الواقع وإرادة المجتمع الدولي. وفق بيان أصدره الاتحاد في اختتام الندوة.

فشل الأجسام السياسية

ودعا الاتحاد إلى تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية دون إقصاء لأي كان. مع تكليف مجلس القضاء الأعلى لإدارة شؤون البلاد، وبحماية الجيش الليبي، إلى حين إجراء انتخابات.

واعتبر البيان أن اتحاد القبائل منح فرصة للأجسام السياسية طيلة 10 سنوات لبناء الدولة ومؤسساتها. لكنها فشلت في ذلك“؛ بسبب ما اعتبره ”تعارض مصالح الأجندات الخارجية التي تحركها“.

بناء الدولة

ودعا اتحاد القبائل إلى عقد ”مؤتمر وطني عام يضم ممثلين عن كافة القبائل الليبية. وبحضور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ينبثق منه إعلان إرادة الشعب الليبي برفض الوصاية الدولية والتدخل الأجنبي. وإصدار الميثاق الوطني الذي ينظم المرحلة الانتقالية، ويمهد لبناء الدولة. بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للمصالحة الوطنية وجبر الضرر وإنشاء مجلس أعلى للأمن والدفاع“.

وتأتي المبادرة، وفق اتحاد القبائل الليبية، ”في ظل الظروف الصعبة والخطيرة التي يمر بها الشعب الليبي من عبث سياسي. تديره آليات الوصاية الدولية من خلال استمرار الصراع و التطاحن على مقدرات الشعب الليبي، وسلب سيادته الوطنية عبر الدول المتدخلة به. بعد انهيار دولته وفرض أجسام سياسية غير متوافقة هدفها تشتيت الوطن والعبث بالنسيج الاجتماعي، واستنزاف ثرواته الاقتصادية“.

وأشار البيان إلى أن ”الشعب الليبي من خلال قبائله ومكوناته الاجتماعية أثبت للجميع أن الصراع الدائر اليوم لا علاقة له به. وإنما هو صراع بين دول متدخلة في شأن الوطن، وبأدوات وأجندات استخباراتية دولية. وتنظيمات مؤدلجة عابرة للحدود زرعت لتنفيذه، حيث أثبت الشعب الليبي من خلال قبائله ومكوناته الاجتماعية أنه قادر على الحفاظ على هويته ووحدة وطنه“.