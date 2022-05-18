 أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اعتدال الأجواء على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة..صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساءً على المنطقة الغربية من رأس إجدير حتى نالوت.

والرياح شمالية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الجمعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-25)مْ على المناطق الساحلية.. وما بين (30-34)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض طفيف يوم الجمعة على اغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر. مع احتمالية تكوّن شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-25)مْ، على المناطق الساحلية وما بين (30-35)مْ علي الدواخل.. وتسجل انخفاض طفيف يوم الجمعة.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38)مْ.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء صافية. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34-38)مْ.