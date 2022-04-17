هجوم مسلح يستهدف فريق عمل مسلسل “بطلوع الروح” في لبنان

18 أبريل، 2022 12:49 ص
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هجوم يستهدف فريق عمل مسلسل بطلوع الروح
هجوم يستهدف فريق عمل مسلسل بطلوع الروح

أخبار ليبيا 24

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتوستراد رياق – بعلبك في محلة الطيبة. على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق مسلسل “بطلوع الروح” الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك. وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة “الصباح” للإنتاج الفني والسينمائي، صادق روللي. فيما تمكن غبريال رميا من الفرار، ونقل إلى مخفر بلدة الطيبة للتحقيق” .

في السياق نفسه انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بخطف الفنان أحمد السعدني. في لبنان أثناء تصوير مشاهده بمسلسل “بطلوع الروح”، في حين أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بيانا رسميا كشفت فيه حقيقة الواقعة. قائلة “بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة. تؤكد شركة “الصباح إخوان”، أن السعدني بخير. والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني”.

وأضافت الشركة في بيانها: “تؤكد الشركة أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح. وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية”.

يشار أن مجموعة من الفنانين المصريين، يشاركون في العمل تتقدمهم الفنانة إلهام شاهين، إلى جانب نخبة من الفنانين اللبنانيين والسوريين والمصريين.

18 أبريل، 2022 12:49 ص
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