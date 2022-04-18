مرور صبراتة يزيل الرمال الزاحفة على الطريق العام

18 أبريل، 2022 11:59 م
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إزالة الرمال_صبراتة
إزالة الرمال_صبراتة

أخبارليبيا24- خاص

قام أعضاء قسم المرور والتراخيص صبراتة. اليوم الإثنين. بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام الواقع بين بوابة نجمة وهلال ومجمع مليته للغاز.

وقال مدير مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن صبراتة محمد شتوي لـ”أخبارليبيا24″ إن الرمال الزاحفة أصبحت عائقًا في الطريق العام.

ولفت شتوي في تصريحه إلى أن الرمال الزاحفة غطت الطريق العام بالكامل في بعض المواقع.

وأوضح مدير المكتب. أنه بالرغم من قلة الإمكانيات إلا أن أعضاء قسم المرور قام بإزالة أكوام التراب من الطريق العام، لإماطة الأذى وتنظيف الطريق وتسهيل الحركة على المارة.

18 أبريل، 2022 11:59 م
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