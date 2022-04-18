سليمان بسيوني جندي شجاع ضحى بنفسه لتبقى ليبيا موحدة وخالية من الإرهاب

أخبار ليبيا24

لم يستوعب سليمان رفعت بسيوني فكرة أن تكون ليبيا تحت وطأة الجماعات الإرهابية أو أنها تكون منقسمة ولا تمتلك أية سيادة على أراضيها، ولذلك قرر المحاربة، حتى لو كلفه ذلك حياته، من أجل تحريرها من بطش الإرهابيين ومن أي غازٍ يتربص بها.

التحق سليمان من منطقة أم الرزم وهو في ريعان شبابه بقوات الجيش الوطني، فقد دفعه حبه لوطنه لأن يكون جنديا مخلصا يقدم روحه فداء لبلاده.

مقابلة مع والد بسيوني

يروي رفعت بسيوني لأخبار ليبيا 24 إن سليمان التحق بداية الأمر بالشرطة العسكرية ومن ثم التحق للقتال في مختلف الجبهات حتى قتل يوم في السابع من رمضان في قصف جوي شنه طيران تركي على قاعدة الوطية.

وقال بسيوني، في مقابلة، إنهم تسلموا جثمان سليمان بعد 4 أيام من إعلان مقتله. وأضاف رفعت إن القوات المسلحة تصرفت بشكل جيد فقد استطاعوا دفن ابنهم في مسقط رأسه كما أن مرتبه لا زال يصرف.

مضت سنوات على وفاة سليمان لكنه لازال الغائب الحاضر في صدور أسرته وأصدقائه. يقول خميس معوض خميس، إن سليمان على صغر سنه آثر محاربة الدواعش على أن يبقى مكتوف الأيدي وهو يرى ويسمع عن كم الجرائم التي يرتكبها.

وأضاف خميس، لقد كان لسليمان شرف القتال في العديد من الجبهات في المخيلي وبنغازي وحتى طرابلس. وتابع لم يكن هدفه سوى تطهير البلاد من الإرهابيين والمحافظة عليها موحدة.

وقال خميس، كان لسليمان ما أراد وقد قتل جراء قصف لطيران تركي مسير على قاعدة الوطية. وقاعدة الوطية هي قاعدة عسكرية جوية، وتعتبر أهم قاعدة استراتيجية في غرب ليبيا.

تضحية وفداء

ضحى سليمان بنفسه وسطر مع الآخرين بدمائهم حكايات فداء وتضحية وإثار، من أجل محاربة الإرهابيين ووقف تعطشهم للقتل والاغتيال والتفجير وإزهاق الأرواح، فقد ارتكب الإرهابيين مجازر كثيرة ضد الليبيين والمقيمين من الجاليات الأخرى والعمالة الوافدة على حد سواء. لم يسلم الجميع من بطش الإرهابيين.

في السنوات الماضية اجتاحت موجة الهجمات الإرهابية خاصة في شرق البلاد في بنغازي ودرنة. واستهدفت الجماعات الإرهابية عددا هائلا من العسكريين والأمنيين والقضاة والمحاميين والصحفيين والمدنيين،. إمّا اغتيالا بالرصاص أو التفجير وتفخيخ العبوات الناسفة بالسيارات.

وقد استطاع سليمان ورفاقه بكل بسالة من دحر تلك الجماعات وقدموا أرواحهم فداءً لبلادهم من أجل تحريرها منهم.