ريال مدريد يحقق انتصاراً دراماتيكياً في الدوري الإسباني

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تمكن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. من قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب مضيفه إشبيلية. في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في قمة مباريات الجولة 32 من اللاليغا.

وكان صاحب الأرض والجمهور إشبيلية قد أنهى الشوط الأول بأسبقية هدفين سجلهما الكرواتي إيفان راكيتيتش. في الدقيقة 21 و الارجنتيني ايريك لاميلا في الدقيقة 25.

ومع انطلاق الشوط الثاني، قلب ريال مدريد المباراة فتمكن في مناسبة أولى من تسجيل الهدف الأول بواسطة البرازيلي رودريغو في الدقيقة 50. ثم سجل ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 83 الهدف الثاني. وفي الوقت القاتل، تمكن الفرنسي كريم بنزيمة من إهداء ريال مدريد الفوز بعد أن دون الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد إشبيلية عن النقطة 60 في المركز الرابع. آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.