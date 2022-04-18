“دراغي” يُلغي زيارته إلى أنغولا والكونغو بسبب إصابته بفيروس كورونا

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قال مسؤول حكومي، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، لن يسافر إلى أفريقيا كما كان مقررًا هذا الأسبوع، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، مضيفًا أن دراغي لا تظهر عليه أعراض.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أنه كان من المقرر أن يتوجه دراغي إلى وسط وجنوب أفريقيا هذا الأسبوع.. سعيًا للتوصل لمزيد الاتفاقات بشأن الغاز الطبيعي للحد من اعتماد إيطاليا على الإمدادات الروسية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن وزير البيئة روبرتو تشينغولاني، ووزير الخارجية لويغي دي مايو.. سيمثلان إيطاليا في الزيارتين المقررتين لأنغولا وجمهورية الكونغو، يومي 20 و21 أبريل الجاري.

وكان من المقرر أن يزور دراغي لواندا الأربعاء للقاء الرئيس الأنغولي جواو لورينسو.. قبل أن يتوجه الخميس إلى برازافيل حيث كان من المقرر عقد اجتماع مع رئيس الدولة دينيس ساسو نغيسو.