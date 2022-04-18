جريحين من اللواء طارق بن زياد في تفجير إرهابي في أم الأرانب

أخبارليبيا24- خاص

قالت مصادر محلية متطابقة اليوم الإثنين. إن سيارة مفخخه تم تفجيرها قرب البوابة الرئيسية لمركز الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت المصادر. في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن التفجير الإرهابي كان يستهدف تمركز اللواء طارق بن زياد المعزز، ونتج عنه سقوط جريحين فقط.

وأضافت المصادر، أن التفجير لم يسفر عنه أي وفيات، مشيراً إلى أن السيارة المفخخة تم تفجيرها عن بعد.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت خلال الإعوام الماضية من تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية في مناطق الجنوب بعد القضاء عليها في مدن بنغازي ودرنة وسرت.