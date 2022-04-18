تواصل أعمال رصف الطرق في بنغازي
أخبار ليبيا24
تتواصل داخل مدينة بنغازي أعمال رصف الطرق الجديدة للحد من المختنقات المرورية التي تشهدها المدينة، إذ تعمل بلدية بنغازي على صيانة وتوسعة ورصف الطرق.
وأعلنت البلدية عن قيامها بأعمال رصف الطريق المُتهالك بعمارات “800” وحدة سكنية بمنطقة القوارشة
وأوضحت البلدية أنه تواصل أعمال النظافة العامة وطلاء البلدورات بشارع فلسطين “شارع البث” بمنطقة السلماني.
وأشارت البلدية إلى أن أعمال الرصف والصيانة تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.. وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.