انفوجرافيك| تعرف على تاريخ الكاتدرائية الكاثوليكية في بنغازي
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
كاتدرائية بنغازي أو الكاتدرائية الكاثوليكية
حجر الأساس : 12 يناير 1929 .
الافتتاح : 24 ديسمبر 1939 .
المعماريون : أوتافيو كابياتي، غويدو فيرازا.
الانتماء : الكنيسة الرومانية الكاثوليكية .
الموقع : وسط مدينة بنغازي .
الأهمية : أكبر كاتدرائية في شمال أفريقيا .
الطابع المعماري : مزيج من العمارة الباروكية والنيوكلاسيكية .
أهم الملامح : القبتان النحاسيتين .
التغيير في الملامح : إزالة الصلبان من القبتين .
ما تعرضت له من حوادث
– دمار الحرب العالمية الثانية 1940.
– حريق 1976
الترميم :
– 1945 بواسطة قوات الاحتلال الإيطالي .
– تحت الترميم منذ 1976 حتى الآن .
تسمية الميدان :
1939-1962 : ميدان الكاتدرائية .
1962- 1981 : ميدان الجزائر .
1981- 2022 : ميدان الوحدة العربية .
التاريخ الإداري:
1939- 1971 : الكاتدرائية الكاثوليكية.
1971-1976 : مقر الاتحاد الاشتراكي .
1976-2022 : مغلفة وتحت الترميم .