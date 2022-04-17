انفوجرافيك| تعرف على تاريخ الكاتدرائية الكاثوليكية في بنغازي

18 أبريل، 2022 1:32 ص
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تعرف على تاريخ الكاتدرائية ببنغازي
تعرف على تاريخ الكاتدرائية ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

كاتدرائية بنغازي أو الكاتدرائية الكاثوليكية

حجر الأساس : 12 يناير 1929 .

الافتتاح : 24 ديسمبر 1939 .

المعماريون : أوتافيو كابياتي، غويدو فيرازا.

الانتماء : الكنيسة الرومانية الكاثوليكية .

الموقع : وسط مدينة بنغازي .

الأهمية : أكبر كاتدرائية في شمال أفريقيا .

الطابع المعماري : مزيج من العمارة الباروكية والنيوكلاسيكية .

أهم الملامح : القبتان النحاسيتين .

التغيير في الملامح : إزالة الصلبان من القبتين .

ما تعرضت له من حوادث

–    دمار الحرب العالمية الثانية 1940.

–    حريق 1976

الترميم :

– 1945 بواسطة قوات الاحتلال الإيطالي .

– تحت الترميم منذ 1976 حتى الآن .

تسمية الميدان :

1939-1962 : ميدان الكاتدرائية .

1962- 1981 : ميدان الجزائر .

1981- 2022 : ميدان الوحدة العربية .

التاريخ الإداري:

1939- 1971 : الكاتدرائية الكاثوليكية.

1971-1976 : مقر الاتحاد الاشتراكي .

1976-2022 : مغلفة وتحت الترميم .

تعرف على تاريخ الكاتدرائية ببنغازي
تعرف على تاريخ الكاتدرائية ببنغازي
18 أبريل، 2022 1:32 ص
5

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