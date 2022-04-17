تشيلسي في مواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تأهل نادي تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه في نصف النهائي على كريستال بالاس بهدفين دون رد. في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن. ضمن الدور النصف النهائي لأقدم بطولات العالم.

وافتتح البديل روبن لوفتوس تشيك التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 65، ثم وقع ماسون مونت على ثاني أهداف البلوز في الدقيقة 76. ليضرب بذلك تشيلسي موعداً مع ليفربول في المباراة النهائية التي من المقرر إقامتها يوم 14 من شهر مايو المقبل. على أرضية ملعب ويمبلي التاريخي بالعاصمة لندن.

وبتأهل تشيلسي وليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تكون هذه المواجهة إعادة لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة هذا الموسم. والتي توج بها ليفربول على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

الجدير بالذكر أن هذا النهائي هو 16 في تاريخ تشيلسي في هذه البطولة وكان الفريق قد توج باللقب في 8 مناسبات سابقة كانت أخرها موسم 2018.