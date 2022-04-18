بوتين: مستوى معيشة الأوروبيين آخذ في التدهور والعقوبات ضد روسيا أحد الأسباب

أخبار ليبيا 24

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن انخفاض مستويات المعيشة في الدول الأوروبية جاء كأحد تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، والتي طالت قطاعات اقتصادية مختلفة.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين حول القضايا الاقتصادية. وشدد بوتين على أن “العقوبات على روسيا لم تمر على الذين فرضوها مرور الكرام.. أعني ارتفاع التضخم والبطالة والديناميكيات الاقتصادية المتدهورة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى”.

وأشار الرئيس الروسي إلى انخفاض مستوى معيشة الأوروبيين وانخفاض قيمة مدخراتهم.

وأوعز بوتين للحكومة الروسية لتسريع الانتقال في التعاملات التجارية الخارجية إلى العملة الروسية الروبل. والعملات الوطنية للدول الأخرى، التي تعد شركاء تجاريين ذو ثقة لروسيا.

وقال بوتين إنه “من الضروري تقديم أقصى قدر من المساعدة لأصحاب المشاريع في حل هذه المشاكل. بما في ذلك تسريع انتقال التجارة الخارجية إلى المستوطنات بالروبل والعملات الوطنية للدول التي تعد شركاء ذو ثقة في قطاع الأعمال”.

واعتبر أن تحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد لروسيا بأنه مهمة أساسية للحكومة الروسية. وقال إن “الاستقرار طويل الأمد للنظام المالي الروسي على المستويين الفيدرالي والإقليمي. يجب أن يظل مهمة رئيسية للسلطات الروسية”.