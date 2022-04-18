بعد توقف دام 7 سنوات.. مصر للطيران تُسير أولى رحلاتها إلى مطار بنينا

أخبار ليبيا 24

استقبل مطار بنينا الدولي طائرة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الإثنين، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت إدارة مطار بنينا ف بيان لها، أن مصر لطيران ستسيِّر أولى رحلاتها من مطار بنينا اليوم.. وذلك بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.

وكان في استقبال الطائرة مساعد مدير المطار، ومدير أمن المنفذ، ومدير مصلحة الطيران المدني.. إضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار.

وكانت قد أعلنت شركة مصر للطيران الأربعاء الماضي أنها ستبدأ تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبنغازي، في 18 أبريل، بواقع رحلة يومية.

وزار وفد الشركة مطار بنينا يوم السبت الماضي، والتقى عددا من المسؤولين فيه وذلك لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والإسكندرية.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت مصلحتا الطيران المدني في مصر وليبيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة – مصراتة – بنينا)، ومطار القاهرة الدولي، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا الليبية – المصرية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.