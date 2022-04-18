انفوجرافيك| 8 نصائح لمرضى السكري في رمضان

أخبار ليبيا24

الحفاظ على الصحة خلال فترة الصيام أمر غاية في الأهمية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن بينهم مرضى السكري الذي يعد أحد الأمراض المنتشرة بشكل واسع في العديد من الدول من بينها ليبيا.

ولهذا وضع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثمان نصائح لمرضى السكري حتى يستطيعوا صيام الشهر الفضيل من دون الوقوع في أي مشاكل صحية خلال فترة الصيام.

نصائح لمرضى السكري

ونصح، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مرضى السكري باستشارة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام ولتعديل جرعات الدواء.

كما نصح، بالحرص على تقسيم وتنظيم الوجبات خلال فترة الإفطار، وكذلك مراقبة مستوى السكر في الدم قبل وبعد الإفطار.

ومن النصائح، التي قدمها المركز للمرضى، هي تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، والحرص على شرب كمية كافية من الماء.

ونصح أيضا بتجنب تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون،. بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية من خفيفة إلى معتدلة الشدة، والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوى على كافيين.