انفوجرافيك| 8 نصائح لمرضى السكري في رمضان

18 أبريل، 2022 11:32 ص
8

أخبار ليبيا24

الحفاظ على الصحة خلال فترة الصيام أمر غاية في الأهمية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن بينهم مرضى السكري الذي يعد أحد الأمراض المنتشرة بشكل واسع في العديد من الدول من بينها ليبيا.

ولهذا وضع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثمان نصائح لمرضى السكري حتى يستطيعوا صيام الشهر الفضيل من دون الوقوع في أي مشاكل صحية خلال فترة الصيام.

نصائح لمرضى السكري

ونصح، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مرضى السكري باستشارة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام ولتعديل جرعات الدواء.

كما نصح، بالحرص على تقسيم وتنظيم الوجبات خلال فترة الإفطار، وكذلك مراقبة مستوى السكر في الدم قبل وبعد الإفطار.

ومن النصائح، التي قدمها المركز للمرضى، هي تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، والحرص على شرب كمية كافية من الماء.

ونصح أيضا بتجنب تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون،. بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية من خفيفة إلى معتدلة الشدة، والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوى على كافيين.

الوسوم
18 أبريل، 2022 11:32 ص
8

مقالات ذات صلة

بن شرادة يستبعد التوصل لتوافق في مشاورات اللجنة المشتركة من النواب والدولة بشأن القاعدة الدستوري

18 أبريل، 2022 12:18 م

إغلاق حقل الفيل ومنع التصدير من الزويتينة يفاقم أزمة إمدادات النفط العالمي

18 أبريل، 2022 11:56 ص

ارتفاع النفط بسبب تنامي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية

18 أبريل، 2022 11:37 ص

بالفيديو | أحد الناجين من تفجير القبة الإرهابي : شظايا التفجير لاتزال تنخر جسدي  

18 أبريل، 2022 5:55 ص
زر الذهاب إلى الأعلى