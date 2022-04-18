الشؤون الاجتماعية: صرف منح الأبناء عن 6 أشهر من العام الجاري

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير التواصل والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود. اليوم الإثنين إنه تم صرف منح الأبناء عن 6 أشهر من العام الجاري.

وأوضح مسعود لـ”أخبارليبيا24″ ، أن المنح عن أشهر “أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر”.

وأشار مدير التواصل إلى أنه تم اليوم تحويل القيم إلى المصارف والتي ستشرع في توزيعها على مستحقيها.

وأضاف مسعود، أنه بذلك يكون تم صرف منح الأبناء عن 9 أشهر من العام الجاري، بعد صرف ثلاثة أشهر المدة الماضية.