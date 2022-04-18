استطلاع | الدبيبة يوقع نفسه في مأزق بإعطاء الوعود الكاذبة ويحاول الهروب منها

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

في ظل تزايد منسوب الاحتقان في ليبيا. وانقسم كثير من السياسيين في شرق وغرب البلاد حول القرارات التي يتخذها رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة. بين من يرى أنه يسعى للترويج لنفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم البقاء في السلطة.

وبين من يدافع عن قراراته ويقول إن الرجل، الذي جاء من خلفية اقتصادية، يريد ترك بصمة من خلال إقامة المشاريع، أو إطلاق مبادرة اجتماعية.

مذكرات تفاهم

ووقّعت حكومة الدبيبة اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دول عدة، تتعلق بتنفيذ مشاريع في البنية التحتية، وبناء المساكن وتأهيل المطارات، إلى جانب قراره الأخير بتحمل تكاليف تزويج 50 ألف شاب.

وكان عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، قد كشف عن العديد من تفاصيل لقائه مؤخرا برئيس الحكومة. على صفحته على موقع فيس بوك، وجاءت كالتالي:-

في أول لقاء لي مع الدبيبة بعد المشادة الكلامية والتلاسن بيننا. في جلسة مجلس النواب بشأن حقوق أهالي تاورغاء في الإعمار والتعويض .

ويقول الشيباني إنه تم سأل الدبيبة، لماذا لا تزور بنغازي و تقابل أهلها مباشرة، عدم الزيارة يجعل هذه الحكومة مقتصرة على أقليم واحد، ولا يساهم في المصالحة الوطنية المنشودة.

أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والتويتر حول هل سيستجيب الدبيبة لدعوة عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني لزيارة بنغازي ومقابلة أهلها مباشرة، وتلبية حقوق أهالي تاورغاء في الإعمار والتعويض؟

آراء المشاركين

ويقول “فؤاد عطية الهنداوي” إن الدبيبة ليست لديه الشجاعة لزيارة بنغازي أو البدأ فى أعمار تاورغاء .

ومن جهته، أوضح “عبد الرؤوف” أن جاب الله الشيبانى يتكلم باسم تاورغاء. وماعنده حتى واحد من تاورغاء ايمثل فيه ولا حتى ايجى إلى تاورغاء. ولاعاد يبوه هما أهل تاورغاء، حسب وصفه .

ويذكر “حاتم الجازوي” مستحيل لأن بنغازي عصية على هؤلاء. أن كانت نيته صافية من البداية والله دخلها معزز مكرم ويأخذ قدره وبزيادة .

وأضاف “Abdall Ali Ghout” مستعد ويستجيب إذا كان ذلك يساهم في الاستمرار في السلطة من أجل السلطة . كل شيء مباح عند الدبيبة .