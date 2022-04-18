ارتفاع النفط بسبب تنامي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية

أخبار ليبيا24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمالية فرض عقوبات شديدة من قبل الغرب على روسيا أكبر دولة مصدرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 113.20 دولار للبرميل. كما وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 98 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 107.93 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 2.5 بالمئة، يوم الخميس، قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح،. وسط أنباء عن أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لفرض عقوبات على الخام الروسي، لكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بنشاط فرض حظر فوري.

وجاءت التعليقات قبل تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأزمة الأوكرانية،. حيث احتجت القوات الأوكرانية على إنذار روسي لإلقاء السلاح في ميناء ماريوبول المسحوق يوم الأحد.

وقالت موسكو، إن قواتها استولت بشكل شبه كامل على المدينة، ولم تظهر أي بوادر لوقف إطلاق النار.

تراجع إنتاج روسيا من النفط

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال تجميد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارا من مايو،. بسبب العقوبات، أو لأن المشترين يتجنبون الشحنات الروسية طواعية.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، الجمعة، أن إنتاج النفط الروسي واصل تراجعه في أبريل بنحو 7.5 بالمئة في النصف الأول من الشهر مقارنة بمارس.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة، إن “سوق النفط ستتصاعد هذا الأسبوع مع محدودية الإمدادات الإضافية من منتجي النفط الرئيسيين لتعويض التدفقات المنخفضة من روسيا”.

واستجابت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للضغوط الغربية لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع بموجب اتفاق متفق عليه سابقًا لتعزيز الإمدادات. وقد رفض.

وأظهر تقرير أوبك الأسبوع الماضي أن إنتاج أوبك ارتفع 57 ألف برميل يوميا فقط إلى 28.56 مليون برميل يوميا في مارس،. متخلفا عن الزيادة البالغة 253 ألف برميل يوميا المسموح بها لأوبك.

المصدر: رويترز