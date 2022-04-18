أنفوغرافيك| تعرف على الداعشي أحمد الرويسي المسجون في مصراتة بعد إعلان مقتله في معارك فجر ليبيا
أخبارليبيا24- إنفوغ رافيك
ذكر الإرهابي التونسي أسامة العريفي أن الداعشي أحمد الرويسي مسجون في مصراتة ولم يقتل في معارك فجر ليبيا في سرت
من هو أحمد الرويسي؟
– هو أحمد بن محمد بن محمد يعرف بـ”أبو زكرياء التونسي”
– من مواليد 1967
– من أبرز المطلوبين في تونس
– متهم في اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد
– تنقل إلى سوريا بغرض الدراسة
– انضم إلى أنصار الشريعة في يوليو 2013
– أعلن عن مقتله في مارس 2015 في معارك فجر ليبيا
– مسؤول عن إعداد المعسكرات في ليبيا
– مكلف باستقطاب المقاتلين الجُدد
– شراء وإدخال السلاح إلى تونس
– نعاه موقع (أفريقيا للإعلام) يعنى بشؤون الجهاديين بتونس
– العريفي أكد أنه حي ومسجون في مصراتة