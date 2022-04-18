أنفوغرافيك| تعرف على الداعشي أحمد الرويسي المسجون في مصراتة بعد إعلان مقتله في معارك فجر ليبيا

أخبارليبيا24- إنفوغ رافيك

ذكر الإرهابي التونسي أسامة العريفي أن الداعشي أحمد الرويسي مسجون في مصراتة ولم يقتل في معارك فجر ليبيا في سرت

من هو أحمد الرويسي؟

– هو أحمد بن محمد بن محمد يعرف بـ”أبو زكرياء التونسي”

– من مواليد 1967

– من أبرز المطلوبين في تونس

– متهم في اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد

– تنقل إلى سوريا بغرض الدراسة

– انضم إلى أنصار الشريعة في يوليو 2013

– أعلن عن مقتله في مارس 2015 في معارك فجر ليبيا

– مسؤول عن إعداد المعسكرات في ليبيا

– مكلف باستقطاب المقاتلين الجُدد

– شراء وإدخال السلاح إلى تونس

– نعاه موقع (أفريقيا للإعلام) يعنى بشؤون الجهاديين بتونس