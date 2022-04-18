بالفيديو | أحد الناجين من تفجير القبة الإرهابي : شظايا التفجير لاتزال تنخر جسدي  

أخبار ليبيا 24 – تقارير

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالناجي من التفجير الإرهابي بمدينة القبة زياد عبد الرازق عبد السلام أحد سكان المدينة .. ليروي لنا التفاصيل المفزعة، التي مازالت كابوسا يطارد الكثيرين ممن عاشوا ذلك اليوم .

فجر يوم الجمعة 20 فبراير 2015 وعلى تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا .. يقول زياد إنه كان ذهب للعمل وعند خروجه من المنزل سمعت أول انفجار لتفجير القبة الإرهابي المزدوج .

منظر مؤلم

ويكمل الشاب أنه توجه على الفور نحو صوت التفجير أنا وصديقي “عوض العشيبي” .. وصعدت لأحدى سيارات الإسعاف ودخلنا إلى مديرية أمن المدينة، وتوجهنا عقبها إلى مكان التفجير .

أول ما دخلت لموقع التفجير وجت الشهيد مفتاح بوخضرة ملقى بطنه على الأرض، وبعد قلبه دهشت من المنظر. وكان نصف وجهه غير موجود ومازالت الروح وبعدها نظر إلي وقال ” ماذا يحدث ما الذي حصل ” .

التفجير الثاني

ولم أستطع أن أخفي دهشتي والخوف كان يدب في كامل جسمي من مشهد التفجير”.. عندها استجمعت قويّ وقلت له لا يوجد بيك شئ “، وتم نقله ووضعه في سيارة الإسعاف لنقله للمشفى .

ولم تمضي دقائق وتجمع كافة أهالي القبة في المكان، وتحرك من مكان التفجير الأول وتوجهت إلى محطة البنزين القريبة من المكان وشهدت سيارة النقل نوع “كنتر” ولم يخطر في بالي أنها مجهزة للتفجير .

ومن خلال الهرج والمرج الذي حصل في المكان إذا بأحد السكان .. يقول “ياناس لا تجمعوا في المكان لربما تكون هناك سيارة مفخخة أخري” وكان هذا آخر ما سمعته وبالفعل وقع التفجير الثاني .

إصابات متفاوتة

يقول زياد إنه أصيب في الرأس والظهر والوجه. لافتًا إلى أنه إلى الآن لازال يعاني من الإصابة وأنه يعاني من مشاكل صحية في الظهر والقدمين .

وفي اليوم الثاني من التفجير وعندما استيقظت وجدت نفسي في مستشفى البيضاء، وتلقيت الإسعافات اللازمة، وبعدها تم تسفيري إلى دولة الأردن لاستكمال مراحل العلاج .

رحلة العلاج

وترحم زياد عبد الرازق على النائب عن المدينة مني الغيثي التي توفت إثر حادث سير أليم لاهتمامها بجرحى التفجير واستكمال إجراءات التسفير للعلاج بالخارج .

وأشار إلى أنه يحتاج في الوقت الحالي لعملية جرحه على الظهر وأنه الآن يتلقى في حقن بالظهر. بالإضافة إلى جلسات علاج طبيعي .. وأن هناك مشاكل في فقرات .

وقال أنه لازال يتردد على هيئة شؤون الجرحى لاستكمال مراحل العلاج في الخارج وإلى الآن كل ما نتحصله منهم هو وعود فقط .. مضيفًا أنه في كل مرة يتم طلب أوراق بالحالة الصحية ولكن لا جديد يذكر .

شظايا الانفجار

ويروي أنه الآن متقطع بين مدينتي البيضاء ودرنة لتقلي العلاج الطبيعي، لكن الوضع الصحي كم هو عليه. والآن أتردد على الدكتور خالد الشيش أخصائي مخ وأعصاب لتتبع حالي .

وكشف أن شظايا الانفجار مازالت إلى الآن في جسدي وهي تؤرقني وتأرق راحتي، ولم ارتاح منها. لافتًا إلى أن الأطباء في الأردن أكدوا على ضرورة استخراجها في أقرب وقت. لكن لم استطع السفر على حسابي الخاص .

وري زياد بعض من أوضاع أسر الشهداء وبعض رفاقه، وذكر أنه كان برفقته وفي نفس الغرفة في الأردن صديقي رمضان العفون، وإبراهيم القبائلي. وبعد يوم أو يومين من وصولنا للأردن، ونحن نشاهد التلفاز إذا بخبر استشهاد ابيه وأخيه مفتاح في نفس التفجير. وكان وقعه على إبراهيم مؤلم ومحزن ولم يستطع تحمله .

داعش تبنى

وحدث الهجوم الدامي فجر يوم الجمعة 20 فبراير 2015 وأسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 75 آخرين. إثر انفجار 3 سيارات مفخخة، استهدفت مديرية أمن مدينة القبة ومحطة توزيع للوقود. إضافة إلى منزل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى.

وقد تبنى داعش تلك الجريمة البشعة، حيث ذكر عبر حسابات على صلة به في موقع تويتر .. أن “فارسين من فوارس الخلافة قاما بتنفيذ عمليتين بسيارتين مفخختين . استهدفتا غرفة عمليات قوات الجيش في المنطقة الشرقية والجبل الأخضر في منطقة القبة”.