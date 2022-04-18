أخبار ليبيا 24 – رياضة

توج آيندهوفن بطلا لكأس هولندا لكرة القدم، بفوزه في المباراة النهائية على غريمه ومنافسه التقليدي أياكس أمستردام. بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب فينورد في مدينة روتردام.

وكان أياكس أمستردام البادئ بالتسجيل عبر ريان غرافينبيرخ في الدقيقة 23. وقلب آيندهوفن الطاولة في الشوط الثاني بهدفين في دقيقتين عبر المكسيكي إيريك غوتييريس في الدقيقة 48، وكودي غاكبو في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز يتوج آيندهوفن باللقب العاشر له في البطولة والأول له منذ 10 أعوام كاملة. في المقابلة تجمد رصيد أياكس أمستردام من الألقاب في بطولة الكأس عند 20 لقباً، حيث كان قد فاز بأخر نسختين من البطولة، ويمني النفس بثالث ألقابه على التوالي.

الجدير بالذكر أن أياكس أمستردام يتصدر جدول ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم برصيد 72 نقطة. جمعها من جولة أقيمت حتى الأن، بفارق 4 نقاط عن آيندهوفن الذي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة قبل 5 جولات من نهاية الموسم.