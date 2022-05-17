مكتب إعلام باشااغا: المغادرة جاءت حرصا على أمن وسلامة المواطنين و حقنا للدماء

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أفاد المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من البرلمان أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة غادروا اليوم الثلاثاء العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس الأثنين.

وأكد المكتب الإعلامي أن المغادرة جاءت حرصا على أمن وسلامة المواطنين و حقنا للدماء. وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها.

وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بخالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون. وحفاظها على أمن العاصمة.

وأكد المكتب شكر الحكومة لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال. وكرم الضيافة.

وفي سياق متصل قالت مستشار الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تعليق لها على الأحداث والاشتباكات في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء على صفحتها بالتويتر “في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين.

وحثت وليامز جميع الأطراف على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية. بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات.

وأكدت أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، وأنه من أجل ذلك. تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا. على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات.

في حين وفي سياق متصل وقعت أشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس أمس الأثنين عقب وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشااغا إلى العاصمة في ساعات متأخرة من ليلة الأثنين.