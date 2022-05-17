في غضون ثلاثة أيام..الدبيبة يوجه بتعويض متضرري أحداث طرابلس

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء تعليماته بحصر الأضرار التي وقعت نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة. أن الدبيبة طالب بتقدير التعويضات المناسبة، بالتنسيق مع المجلس البلدي طرابلس المركز.

وأوضح جمعة أن الدبيبة طالب بضرورة إحالة التقرير إلى رئاسة الوزراء لاعتماده والبدء في الإجراءات اللازمة بالخصوص في غضون ثلاث أيام.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أجرى زيارة للمناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة والتقى بعدد من المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار.

وتعهد الدبيبة للمواطنين بأنه سيتم تشكيل لجنة تعويضات وستتواصل معهم من أجل تقدير التعويضات المستحقة لهم.