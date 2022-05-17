باشاغا يوجه أصابع اتهام لمؤسسة مالية ليبية كبيرة جدا بتحريك المليشيات ضده في طرابلس

17 مايو، 2022 10:37 م
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أخبار ليبيا 24

قال، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن هناك مؤسسة مالية ليبية هي من حركت المليشيات فجر اليوم ضد بعد دخوله إلى العاصمة طرابلس.

ودون أن يذكر اسم تلك المؤسسة، حذّر باشاغا من أن على الليبيين الانتباه إلى تلك المؤسسة الليبية المالية الكبيرة التي تعمل على إفساد الأوضاع في الخفاء.

وقال، في كلمة مصورة مساء اليوم من سرت، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لا يملك السيطرة على العاصمة وإن هناك جهة مالية ليبية كبيرة جدا هي من حركت المليشيات فجر اليوم ضده بعد دخوله إلى طرابلس.

وأوضح باشاغا أنه دخل إلى العاصمة في سيارات مدنية ودون أي قطعة سلاح. لكن 3 مليشيات مسلحة هاجمتهم بالأسلحة الثقيلة، ما دفعه للخروج من العاصمة حفاظا على الأرواح.

وهاجم باشاغا، حكومة الدبيبة، وقال إنها لا تملك ذرة من الأخلاق. وقال باشاغا، في كلمة مصورة جرى بثها مساء اليوم من سرت. إن “حكومة الدبيبة فاقدة الشرعية ولا تملك ذرة من الأخلاق وأنها منتهية الولاية”.

وأضاف، باشاغا، أنه كان بإمكانه البقاء في العاصمة إلا أنه خرج منها حفاظا على دماء الليبيين داخلها. مؤكدًا أنه لن يلجأ إلى استخدام القوة مهما حدث لممارسة أعمال الحكومة من داخل طرابلس.

ولفت إلى أنه يقول ذلك من موقع قوة وليس من موقع ضعف. وقال، إن الحكومة ستبدأ أعمالها اعتبارا من الغد من داخل سرت.

وقال باشاغا، إن حكومة الدبيبة تعمّدت تعطيل الانتخابات وإفسادها بشكل على الرغم من تعهداتها السابقة.

وأضاف،

 

 

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17 مايو، 2022 10:37 م
30

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