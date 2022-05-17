باشاغا: سلوكيات حكومة الدبيبة الهستيرية دليل على أنها ساقطة وطنيًا وأخلاقيًا

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قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء. إن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل على أنها ساقطة وطنيًا وأخلاقيًا.

وتابع باشاغا. في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” :” أن الحكومة منتهية الولاية لا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل. فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية”.

وأفاد باشاغا أن تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن نساهم في المساس بأمن العاصمة وأهلها الآمنين.

وأكد بالقول :”جئنا بالسلام وللسلام وبالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية نزعنا فتيل الفتنة ولم نرضى بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر”.

وقال رئيس الحكومة :”لسنا طلاباً للسلطة بل عاقدي العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة. دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية”.

واندلعت في ساعات صباح الأولى اليوم الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين قوات مؤيدة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أسفرت عن بعض الأضرار في ممتلكات المواطنين.