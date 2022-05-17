باشاغا: الحكومة ستباشر أعمالها اعتبارا من الغد من داخل سرت

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إن الحكومة ستباشر عملها اعتبارًا من يوم غد من داخل مدينة سرت، مؤكدًا أنه لن يلجأ إلى استخدام القوة بهدف ممارسة مهام الحكومة من داخل العاصمة طرابلس.

وأضاف، في كلمة مصورة، مساء الثلاثاء من سرت عقب خروجه من طرابلس، إن حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة منتهية الولاية فقد الشرعية محليا ودوليا.

واتهم باشاغا، حكومة الدبيبة بتعطيل الانتخابات وإفسادها بشكل متعمد على الرغم من تعهداتها السابقة.

وقال، إن الدبيبة فقد السيطرة على العاصمة وهناك جهة مالية ليبية كبيرة جدا هي من حركت المليشيات. ولم باشاغا اسم تلك المؤسسة المالية.

وأضاف، إن على الليبيين الانتباه إلى تلك المؤسسة الليبية المالية الكبيرة التي تعمل على إفساد الأوضاع في الخفاء. وهاجم باشاغا حكومة الدبيبة، وقال إن حكومة الدبيبة فاقدة الشرعية ولا تملك ذرة من الأخلاق”.