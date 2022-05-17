انفوجرافيك| الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا خلال الفترة من 07 – 12 مايو 2022
أخبار ليبيا 24
أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 07 – 12 مايو2022. وذكر المركز أنه استلم عدد (1.809) عينة وبعد فحص العينات كانت متوسط النتائج على النحو التالي:
– العينات (302) عينة.
-الموجبة (06) حالات.
-الحالات المتعافية حالتان.
-الحالات الوفيات (00) حالة.
-نسبة الحالات الموجبة (02 %)
وبهذا أصبحت الإحصاءات العامة، كالتالي:
1. إجمالي الإصابات” العدد التراكمي” 501,954 حالة.
2. الحالات النشطة: 3
3. المتعافين: 495,486
4. الوفيات: 6,430
هذا وأظهر التحديث الأسبوعي الأخير للمركز الوطني لمكافحة الأمراض انحسار عدد الحالات النشطة خلال أسبوع من 4,439 إلى 38 حالة فقط.