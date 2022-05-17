انفوجرافيك| الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا خلال الفترة من 07 – 12 مايو 2022

17 مايو، 2022 11:09 م
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أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 07 – 12 مايو2022. وذكر المركز أنه استلم عدد (1.809) عينة وبعد فحص العينات كانت متوسط النتائج على النحو التالي:

– العينات (302) عينة.

-الموجبة (06) حالات.

-الحالات المتعافية حالتان.

-الحالات الوفيات (00) حالة.

-نسبة الحالات الموجبة (02 %)

وبهذا أصبحت الإحصاءات العامة، كالتالي:

1. إجمالي الإصابات” العدد التراكمي” 501,954 حالة.

2. الحالات النشطة: 3

3. المتعافين: 495,486

4. الوفيات: 6,430

هذا وأظهر التحديث الأسبوعي الأخير للمركز الوطني لمكافحة الأمراض انحسار عدد الحالات النشطة خلال أسبوع من 4,439 إلى 38 حالة فقط.

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17 مايو، 2022 11:09 م
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