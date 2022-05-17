تعليقًا على اشتباكات طرابلس .. المشري: الحل الوحيد للانسداد السياسي مسار دستوري واضح 

أخبار ليبيا 24 – خبر

أدان رئيس مجلس الدولة، الإخواني خالد المشري، الاشتباكات المسلحة، التي حدثت إثر دخول فتحي باشاغا طرابلس قبل ساعات.

وقال في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ندين بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بين الإخوة وسط العاصمة طرابلس. وندعوا لإيقافه فورا، حفاظاً على نقطة دم كل ليبي”، على حد قوله.

وتابع المشري، نؤكد على أن الحل الوحيد للانسداد السياسي الحاصل حالياً. هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات. ويجدد فيها الشعب الليبي سلطته بشكل سلمي وشفاف.

ويذكر، أن باشاغا غادر طرابلس بعد ساعات من دخولها، إثر وساطة قام بها ما يسمى باللواء 444 قتال وبعد الاتصال بالدبيبة.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من البرلمان أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة. غادروا اليوم الثلاثاء العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس الإثنين.

وأكد المكتب الإعلامي أن المغادرة جاءت حرصا على أمن وسلامة المواطنين و حقنا للدماء. وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها.

وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بخالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون. وحفاظها على أمن العاصمة.

وأكد المكتب شكر الحكومة لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال. وكرم الضيافة.