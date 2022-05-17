اللواء 444 : رتبنا مغادرة باشاغا من طرابلس بعد الاتصال بالدبيبة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد ما يسمى باللواء 444 قتال، في طرابلس، نجاح عملية إخراج فتحي باشاغا. رئيس الحكومة المكلفة من النواب من طرابلس، دون إراقة للدماء.

وقال مسؤولون باللواء 444، في تصريحات، أن دخول اللواء في وساطة لإخراج باشاغا. جاء لمنع انجرار العاصمة في الحرب والدماء.

وأشاروا، الى حدوث اتصالات مع الدبيبة وجميع الكتائب العسكرية لترتيب مغادرة باشاغا سلميا.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بطرابلس عقب وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا. إلى العاصمة في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين.

الاشتباكات وقعت في عدد من الأحياء والمناطق بالعاصمة طرابلس أبرزها طريق الشط وقرجي وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

هذا وأفادت عدد من المصادر بمقتل “أحمد الأشهب أحد عناصر الكتيبة 166. مصراتة الموالية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا. جراء الاشتباكات الدائرة بمحيط معسكر النواصي وسط طرابلس.