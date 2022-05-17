الكيلاني تعلن استلام بيانات الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة

17 مايو، 2022 4:16 م
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وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني

أخبارليبيا24

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني استلام بيانات الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة من منظومة السجل المدني.

وأوضحت الكيلاني أن استلام البيانات تم بعد تحديثها حيث بلغ عدد الزوجات والبنات فوق 18 ملونين و439 ألفا و 580.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أنه من بين هذا العدد 6866 من الليبيات المتزوجات من اجانب.

وأكدت أنه بهذه الخطوة المهمة تكون وزارة الشؤون الاجتماعية قد أكملت المرحلة الأولى في قاعدة البيانات. على أن تستكمل بقية المراحل قريبا لكي يتم الشروع في صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18.

17 مايو، 2022 4:16 م
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