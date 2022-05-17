السفارة الأمريكية: العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا

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أصدرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بياناً أبدت فيه قلقها من الاشتباكات المسلحة التي جرت فجرا في طرابلس عقب دخول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشااغا للعاصمة طرابلس

وحث البيان جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف مشدداً على القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا.

وأكد أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين. باختيار قادتهم والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسب أهمية. أكثر من أي وقت مضى.

وتابع البيان: ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة المجتمعين هناك. أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار. الذي يستحقونه.

وفي سياق متصل أفاد المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من البرلمان أن رئيس الحكومة. فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة غادروا اليوم الثلاثاء العاصمة طرابلس. بعد وصولهم يوم أمس الأثنين.

في حين أكد المكتب الإعلامي أن المغادرة جاءت حرصا على أمن وسلامة المواطنين و حقنا للدماء. وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها.

وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بخالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها. بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة.

في حين أكد المكتب شكر الحكومة لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال. وكرم الضيافة.