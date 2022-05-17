السفارة الإيطالية تعلن إصابة أحد أفراد الحرس الدبلوماسي خلال اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إصابة أحد أفراد الحرس الدبلوماسي خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت فجر اليوم بالعاصمة طرابلس .

وقالت السفارة بحسب تغريدة لها على صفحتها الرسمية على تويتر “نتمنى الشفاء العاجل لهشام. أحد أفراد الشرطة الدبلوماسية الذي أصيب برصاصة عشوائية سقطت عليه خلال الاشتباكات التي وقعت صباح هذا اليوم” .

وأكدت السفارة “نحن قريبون من عائلة النقيب الجريح وزملائه في الشرطة الدبلوماسية. ونتطلع إلى رؤيته عائداً إلى عمله من جديد عن قريب”.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بطرابلس عقب وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا. إلى العاصمة في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين.

الاشتباكات وقعت في عدد من الأحياء والمناطق بالعاصمة طرابلس أبرزها طريق الشط وقرجي وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

هذا وأفادت عدد من المصادر بمقتل “أحمد الأشهب أحد عناصر الكتيبة 166. مصراتة الموالية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا. جراء الاشتباكات الدائرة بمحيط معسكر النواصي وسط طرابلس.