عب الحكيم بالحاج معلقاً على اشتباكات طرابلس: لا مجال أمامنا إلا الحوار الوطني

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قال القيادي السابق في الجامعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بالحاج في تعليق له عبر صفحته بالفيسبوك على اشتباكات طرابس إن قادة طرابلس اتفقوا على تجنيب أهلها الحرب والقتال، علينا جميعاً الحفاظ على وحدتها وفقاً لجميع التفاهمات التي توافق كل الفاعلين بالعاصمة على الالتزام بها.

وتابع بالحاج ” حماية أرواح شبابنا بالأجهزة الأمنية والمدنيين هي الأولوية الآن، ومنع الفتنة بين أبناء طرابلس هي هدفنا. ويجب العودة فوراً للحوار حقناً للدماء. لا مجال أمامنا إلا الحوار الوطني، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. والتغيير السلمي للسلطات الحالية لا يتم إلا عبر هذه الأدوات”.

وفي سياق متصل أصدرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بياناً أبدت فيه قلقها من الاشتباكات المسلحة التي جرت فجرا في طرابلس عقب دخول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشااغا للعاصمة طرابلس

وحث البيان جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف مشدداً على القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا.

في حين أكد أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين. باختيار قادتهم والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسب أهمية. أكثر من أي وقت مضى.

وتابع البيان: ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة المجتمعين هناك. أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار. الذي يستحقونه.