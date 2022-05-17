استطلاع.. أراء المتابعين بشأن عدم افتتاح باشااغا لصالة ركاب برنيق بمطار بنينا

أخبارليبيا24_استطلاع

احتفل الخميس الماضي في مطار بنينا الدولي في بنغازي، بافتتاح صالة الركاب الجديدة (برنيق) المستثمرة من مصرف التجارة والتنمية، بموجب العقد الاستثماري المبرم مع هيئة المواصلات بنظام (BOT).

في حين جرى حفل افتتاح الصالة وسط حضور رسمي، لنائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني وعدد من النواب. ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي وعدد من القيادات العسكرية. كما حضر الافتتاح، رئيس الحكومة الليبية (المؤقتة) الأسبق، عبدالله الثني.

واستغرب عدد من النشطاء والمتابعين عدم وجود فتحي باشااغا ضمن الوفود الحاضرة للافتتاح.

من هنا توجهت أخبار ليبيا 24 لمتابعيها على مختلف منتصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالسؤال بشأن عدم افتتاح باشاغا لمطار بنينا

خالد الابرق الابرق يقول ” الفضل لاصحاب الفضل لان من قام وساعد في هذا الانجاز هو السيد عبدالله الثني والسيد باشا اغا لايريد ان يسرق جهد غيره.”.

ويرى عيسى المجدي في باشااغا “مش شوره هو رئيس حكومة اامنطقة الغربية فقط”.

وعن رأييه يقول kamal garuni.” باشا غا مالاخر اذا لم يستطع دخول طرابلس فلا قيمه له في معسكر ع وح “.

ويرى الشريف السنوسي” باشاغا وين اتهرس شخصيه متناقضه ومتلونه ٠٠وغبي في مجال السياسه وذلك عندما باع دماء شهداء طرابلس في سوق النخاسه من أجل الكرسي ٠٠يسحبها دايمه ٠٠غبي باشاغا عندما وضع يده مع الفاشلين سياسيا ومن تلطخت ايديهم بدماء اللبيين إلى نزبله التاريخ ٠٠الكارثه الاخيره ميزانيه باشاغا وعقيله وحفتر ٩٤ مليار.سرقه في وضح النهار ٠٠٠ميزانيه المربوعه ٠٠”.

اما زياد المغربي المغربي فيرى ” باشاغا نشوف فيه رجل طيب. ولهذا استغلوه..ووضعوه في وجه المدفع.. ورقه يتلاعبو بها “.