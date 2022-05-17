أمن طبرق يحرر 98 مهاجرًا من مبنى مخصص للهجرة شرق المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني مسؤول بمركز شرطة باب الزيتون شرق طبرق اليوم الثلاثاء أنه تم تحرير 98 مهاجر غير شرعي من مخزن مخصص للمهاجرين.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن تحرير المهاجرين تم بمساعدة ومساندة من قوة فرض القانون ومديرية أمن طبرق.

وأوضح المصدر ذاته أنه تمت مداهمة المخزن المخصص للهجرة وتحرير المحتجزين من الجنسيات المصرية والسودانية.

وأشار إلى أن المخزن هو عبارة عن عمارة تحت الإنشاء وبها عدد من الشقق تم توزيع المهاجرين بداخلها استعداداً لتهجيرهم خارج البلاد.

وأفاد المصدر أن المهاجرين كانوا من الجنسية المصرية عدا أربعة من الجنسية السودانية. موضحًا أنه حتى من يحرس العمارة كانوا من المصريين والسودانيين.

ومن خلال التحقيقات الأولية انهم موجودين داخل المخزن في مدد متفاوتة مابين الشهر والثلاثة اشهر وكانت رغبتهم بالهجرة إلى إيطاليا عبر البحر.

وتابع المصدر :”لم نجد أي مقاومة تذكر ولم تسجل أي حالات تعذيب على المهاجرين الذين استسلموا بدون أي مقاومة”.

وأكد أنه تم التحقيق المبدئي معهم وتسجيلهم وإحالتهم إلى النجدة لتسفيرهم. لافتا إلى أن المهاجرين الآن رهن التحقيق بقسم النجدة بمدينة طبرق.