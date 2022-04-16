محتجون يعلنون غلق الحقول النفطية وتصدير النفط لحين تسليم السلطة لحكومة باشاغا

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أعلن، محتجون، السبت، في الزويتينة شمال وفي أوباري والمناطق المجاورة جنوب غرب، غلق حقل الفيل النفطي وإيقاف الإنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي، إلى حين تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

واتهم المحتجون، في بيانين مسجلين، حكومة الوحدة، رئاسة عبدالحميد الدبيبة بإفساد المشهد السياسي في ليبيا وإشعال الحرب والتقسيم، مشيرين إلى دعمهم للاستقرار السياسي بدعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

بيان أعيان وسكان بلدية #الزويتينة بشأن إيقاف إنتاج و تصدير النفط من ميناء الزويتينة والحقول التابعة له لحين تنحي حكومة #الدبيبة منتهية الولاية واستلام حكومة الاستقرار برئاسة #فتحي_باشاغا. #ليبيا pic.twitter.com/cn59aosU4N — احمد المدني (@AhmedElmadni) April 16, 2022

وأكد المحتجون، على وقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل حتى تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا. وطالبوا بالتوزيع العادل لإرادات النفط على جميع المناطق.

كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني،. لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ودعمها بالميزانية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج بالشكل المطلوب.

وطالبوا بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية ووقف التدخلات الخارجية السلبية واحترام سيادة ليبيا.

واتهمت المكونات الاجتماعية، صنع الله بارتكاب ما أسموه جريمة إحالة العوائد النفطية لحكومة الدبيبة،. بالمخالفة لقرارات مجلس النواب، داعين إلى توزيع العوائد النفطية بالتساوي بين الأقاليم الليبية.