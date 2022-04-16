محتجون يعلنون غلق الحقول النفطية وتصدير النفط لحين تسليم السلطة لحكومة باشاغا

17 أبريل، 2022 1:17 ص
21

أخبار ليبيا24

أعلن، محتجون، السبت، في الزويتينة شمال وفي أوباري والمناطق المجاورة جنوب غرب، غلق حقل الفيل النفطي وإيقاف الإنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي، إلى حين تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

واتهم المحتجون، في بيانين مسجلين، حكومة الوحدة، رئاسة عبدالحميد الدبيبة بإفساد المشهد السياسي في ليبيا وإشعال الحرب والتقسيم، مشيرين إلى دعمهم للاستقرار السياسي بدعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد المحتجون، على وقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل حتى تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا. وطالبوا بالتوزيع العادل لإرادات النفط على جميع المناطق.

كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني،. لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ودعمها بالميزانية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج بالشكل المطلوب.

وطالبوا بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية ووقف التدخلات الخارجية السلبية واحترام سيادة ليبيا.

واتهمت المكونات الاجتماعية، صنع الله بارتكاب ما أسموه جريمة إحالة العوائد النفطية لحكومة الدبيبة،. بالمخالفة لقرارات مجلس النواب، داعين إلى توزيع العوائد النفطية بالتساوي بين الأقاليم الليبية.

 

الوسوم
17 أبريل، 2022 1:17 ص
21

مقالات ذات صلة

صندوق التضامن ببنغازي يصف المعاشات الأساسية بالمساعدة المالية ويقول إنها غير ملزمة الصرف إلا في حدود إمكانيات الدولة

17 أبريل، 2022 3:36 ص

ختام نشاط رياضي رمضاني بميناء الحريقة النفطي

17 أبريل، 2022 2:37 ص
فتحي باشاغا

حكومة باشاغا تؤكد التزامها القاطع بمباشرة عملها من العاصمة وفق القانون والطرق السلمية

17 أبريل، 2022 2:23 ص

الدبيبة يجري لقاءات أمنية من بينها التنسيق الأمني مع تونس

17 أبريل، 2022 1:43 ص
زر الذهاب إلى الأعلى