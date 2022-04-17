صندوق التضامن ببنغازي يصف المعاشات الأساسية بالمساعدة المالية ويقول إنها غير ملزمة الصرف إلا في حدود إمكانيات الدولة

أخبار ليبيا24

حمّل صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي تأخر صرف المعاشات الأساسية إلى عجز وزارة المالية في التغطية المالية لمصروفات الحكومة ومن ضمنها المعاشات الأساسية.

واعتبر الصندوق، أن المعاشات الأساسية بأنها “مساعدات مالية” غير ملزمة الصرف إلا في حدود إمكانيات الدولة.

وأكّد الصندوق، أنه دائما ما ينهي الإجراءات المالية للمعاشات ويعد الإحصائية في الوقت المناسب. ولفت إلى أن التأخير مسؤوليته تقع على عاتق وزارة المالية، والتي قال إنها كانت تعاني الفترة الماضية من عجز في التغطية المالية لمصروفات الحكومة ومن ضمنها المعاشات الأساسية.

وأشار صندوق التضامن بنغازي إلى بيان وزارة المالية بحكومة الوحدة إلى تحويل 6 مليار دولار إلى حسابها،. بالمصرف المركزي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط،. والذي قالت الوزارة فيه إنها ستعمل على تغطية الإنفاق الحكومي ومن بينها المعاشات الأساسية.

مساعدات لا مرتبات

وتابع صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، في منشور على فيسبوك، أن “البعض يسأل لماذا صرف للموظفين ثلاثة أشهر والمعاشات لا؟”.

وأضاف، “بكل بساطة المعاش الأساسي ليس مرتبا، لذلك هو غير ملزم الصرف كالمرتبات التي تصرف مقابل أداء وظيفي، بينما المعاشات هي مساعدة مالية تمنح لبعض الفئات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وهو غير ملزم الصرف إلا في حدود إمكانيات الدولة”.