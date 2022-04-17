شرطة البركة تضبط “مصريًا” تحرش بفتاة داخل محله

أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي. أن مركز شُرطة البركة ضبط شخص مصري الجنسية قام بالتحرش بفتاة عند خروجها من المدرسة ودخولها إحدى المحلات التجارية.

وأوضحت المديرية. أن تُدعى ع.م.ح ليبية الجنسية من مواليد 2006 تقدمت إلى مركز شُرطة البركة وأبلغت شكواها ضد شخص مصري الجنسية يُدعي س.ح.م.

وأضافت المديرية. أن الفتاة ذكرت بأن المتحرش يعمل بمحل لبيع الملابس بمنطقة البركة. وقام بالتحرش بها أثناء دخولها للمحل ولمس أماكن حساسة بجسمها ولكنها نجحت في الإفلات منه.

وذكرت المديرية. أنه على الفور أصدر رئيس المركز عميد نوري الساعدي. تعليماته بضبط الشخص المطلوب وتم انتقال أعضاء التحريات إلى محل سكنه ولكن لم يكن موجوداً.

وأفادت المديرية. أنه من خلال كمين محكم تم استدراج المدعو س.ح.م إلى ساحة الكيش. وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز وإيداعه بالحجز القانوني لحين عرضه على النيابة العامة.